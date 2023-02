A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), por meio das equipes do Departamento de Proteção Social Especial de Média Complexidade, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Rede de Garantia de Direitos estão desenvolvendo a ação Carnaval sem Violência Sexual Infanto-juvenil.

Com o objetivo de conscientizar a população sobre combater este tipo de violência e divulgar os canais de denúncia, a campanha foi intensificada nessa semana com distribuição de materiais informativos nas unidades de saúde do Município.

Houve também palestras nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). As equipes da SMAS estarão todas as noites nos bailes de carnaval fazendo a distribuição desses materiais e brindes alusivos à campanha.

A SMAS orienta que, caso alguém presencie ou até mesmo sofra algum tipo de violência sexual não se cale. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 ou pelo Conselho Tutelar de Três Lagoas nos contatos (67) 3929-1812 ou (67) 99293-1579.