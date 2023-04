TRÊS LAGOAS: SMS e Sest/Senat promovem vacinação contra gripe para trabalhadores do transporte nesta quinta-feira (27)

Visando aumentar a cobertura vacinal contra a Influenza no Município, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), promovem ação de vacinação no Posto Fiscal do Jupiá voltada para trabalhadores do transporte.

Caminhoneiros, motoristas e trabalhadores do transporte fazem parte do grupo prioritário que é o público-alvo nesta primeira fase da 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza.

A ação de vacinação acontece no Posto Fiscal do Jupiá, divisa com o estado de São Paulo e foi dividida em dois dias, 25 (terça-feira), data em que foram vacinados 56 profissionais, e dia 27 (quinta-feira), das 7h às 11h. Além da vacinação, quem passa pelo local recebe orientações sobre os cuidados com a saúde, de nutricionista, dentista, fisioterapeuta e educador físico.

SERVIÇO

Vacinação contra Influenza

Público-alvo: caminhoneiros, motoristas e trabalhadores do transporte

Data: Dia 27 (quinta-feira)

Horário: Das 07h às 11h

Local: Posto Fiscal do Jupiá, divisa com o estado de São Paulo