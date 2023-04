Três Lagoas tem vereadores e antigos candidatos de olho na prefeitura

A eleição do próximo ano, quando Três Lagoas terá um novo prefeito, já movimenta os bastidores da política. Ângelo Guerreiro (PSDB) está no segundo mandato e não poderá disputar, o que abre espaço para muitos interessados.

Na corrida pelo Poder Executivo, destaque para vereadores e candidatos que já foram concorrentes do atual prefeito, seja na primeira ou segunda eleição. O auditor fiscal Fabrício Venturoli, segundo colocado na última eleição em Três Lagoas, com 22,26% dos votos, contra 63,92% de Guerreiro, estará na disputa novamente.

“Fiquei em segundo lugar na eleição passada para prefeito e agora fui o candidato a deputado estadual mais votado em Três Lagoas”, justificou Venturoli, ao afirmar nova candidatura à prefeitura. Ele está no União Brasil, mas avalia convite de outras siglas.

O ex-vereador Jorge Martinho, que terminou em segundo lugar na eleição em 2016, com 34,79% dos votos, contra 59,11% de Guerreiro, também é citado como pré-candidato, mas afirma que ainda é cedo para falar em eleição.

“Não sei quem será candidato em 2024. Por enquanto, não vi nenhuma manifestação nesse sentido. Entendo ser muito cedo para uma tomada de posição . Vou pensar nessa possibilidade somente em 2024. Fico feliz pelo meu nome ser lembrado, porém, não estou pensando nessa possibilidade no momento”, declarou.

Se Martinho ainda não decidiu ou prefere não falar, vereadores estão de olho na cadeira e já anunciam pré-candidatura. O vereador Davis Martinelli (União) pertence ao mesmo partido de Venturoli, mas quer ser candidato e trocará de sigla, caso não seja possível disputar no União Brasil.

“Estou construindo um diálogo. Se não der pra mim no União, busco outra legenda, mas tenho pretensão de ser candidato. Caso ele também bata o pé, vamos para as prévias e disputamos. Estou no meu segundo mandato como vereador e, com o trabalho que a gente prestou, já me sinto muito confiante de encarar uma disputa no Executivo e, se Deus quiser, chegar no objetivo que a gente quer”, justificou.

A vereadora Sayuri Baez, também cotada para ser candidata, disse estar à disposição do partido para a disputa, mas não confirmou candidatura. O empresário Joaquim Romero, também cotado, disse não ter interesse por enquanto.

O vereador Cassiano Maia (PSDB) é favorito para ser o candidato do PSDB, apoiado por Ângelo Guerreiro, mas não respondeu a mensagens da reportagem. Outro citado é o vereador Paulo Veron (Solidariedade), que também não retornou contato.

Relacionado