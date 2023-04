TRÊS LAGOAS: Turnê de música clássica  “Concertos Francis David Vidal Ensemble”, nesta sexta-feira

Nesse feriado de sexta-feira (21), Três Lagoas abre a turnê do Projeto Circulação “Concertos Francis David Vidal Ensemble” no Anfiteatro UFMS Campus I, o evento que é gratuito percorrerá cidades da região leste do Estado.

Composto por seis violinos, duas violas de arco, dois violoncelos, um contrabaixo acústico e um cravo (piano), a turnê tem como objetivo levar a música clássica para lugares distintos para pessoas que nunca pisaram em uma sala de concerto.

O talentosíssimo maestro Francis Vidal, já atuou no Núcleo de Música, da Diretoria de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura (SEMEC), da Prefeitura de Três Lagoas e é o idealizador do projeto que leva seu nome. Ao todo 13 artistas serão os responsáveis por levar o prazer de ouvir sons eruditos pelo Estado.

Após Três Lagoas, o “Circulação de Concertos Francis David Vidal Ensemble” passará pelas cidades de Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Aparecida do Taboado, Paranaíba e Miranda.

SERVIÇO

Circulação de Concertos Francis David Vidal Ensemble

Data: Dia 21 (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Anfiteatro UFMS Campus I

Endereço: Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 1662

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Água Clara – 22/04 (sábado) – às 19h30 – Centro Cultural, Rua Fernando Bastos Junior, 609, Bairro Santos Dumont

Ribas do Rio Pardo – 23/04 (domingo) – às 19h30 – Câmara Municipal da Cidade – Rua Marciana Custódio Lemos, 64, Vl. Santos Dumont

Miranda – 05/05 (sexta-feira) – às 19h30 – CRAS Urbano – Rua Elias Carneiro de Arruda, 400, Centro

Paranaíba – 07/05 (domingo) – às 18h – Espelho D’água – Avenida Durval Rodrigues Lopes, s/ n, centro da cidade.

Aparecida do Taboado – 13/05 (sábado) – às 19h30 – Biblioteca Municipal Washington Rodrigues de Melo/ Sala de Cultura Eleonora Camargo de Queiroz – Av. Presidente Vargas, n.º 4.363