Três pessoas da mesma família foram baleadas hoje (24) na Rua José Maurício no Jardim Los Angeles em Campo Grande. Um homem morreu e um casal ficou ferido. As vítimas foram encaminhadas para Santa Casa e UPA Universitário. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas. A Polícia Militar, Garras e perícia estiveram no local.