Três pessoas foram baleadas nesta tarde de quarta-feira (2) em frente ao Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, no Jardim Noroeste em Campo Grande/MS. De acordo com informações um Fiat Toro passou com suspeitos atirando alvejando uma criança num das penas que passava pela rua. As outras vítimas são um preso e uma jovem. Dois veículos um Onix branco e um Siena foram atingidos pelos disparos.

A PM esteve no local assim como os bombeiros que encaminhara as vítimas a atendimento médico. Investigações suspeitam que o crime tenha relação com a guerra sangrenta pelo comando do crime organizado na região de fronteira.