Policiais civis do Grupo de Operações e Investigação (GOI) cumpriram Mandados de Prisão em desfavor de três pessoas neste final de semana em Campo Grande. Em diligências na região do Bairro Taquarussu, um homem de 37 anos, foi detido. Ele se encontrava-se como evadido do sistema prisional e foi preso imediatamente e apresentado à autoridade policial na Depac Cepol.

Na região do bairro Portal Caiobá, ao realizar abordagem a um indivíduo de 26 anos, em atitude suspeita, verificou-se que havia um mandado de prisão em seu desfavor. Diante do fato, ele foi encaminha a unidade policial de plantão Depac Cepol. Posteriormente, em diligências pela região do bairro Sayonara, os investigadores abordaram um homem de 44 anos, com mandado de prisão em seu desfavor. Ele foi detido e apresentado a autoridade Policial da Depac Centro.