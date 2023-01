Três veículos são apreendidos pelo DOF com 4250 pacotes de cigarros contrabandeados na BR-267 e MS-462, zona rural de Maracaju. Na primeira ocorrência dois veículos, sendo uma Parati e um Clio, foram apreendidos na região conhecida como estrada da Forquilha. Ao perceber a presença do DOF os dois motoristas abandonaram os carros e adentraram em uma região de mata. Diligências foram feitas, mas nenhum suspeito localizado. No interior dos veículos os policiais encontraram 3250 pacotes de cigarros.