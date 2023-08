TRF-1 isenta Dilma Rousseff das “pedaladas fiscais”. Por unanimidade, a decisão foi arquivada sobre a Ação de Improbidade Administrativa atribuídas a ex-presidente da República Dilma Rousseff, ao ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e ao ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho.

Foram beneficiados com a decisão o ex-presidente do Banco do Brasil Aldemir Bendine e o ex-secretário do Tesouro Arno Augustin. As acusações basearam o processo de impeachment de Dilma, em 2016.