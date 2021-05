Estão abertas a partir de hoje (26) as inscrições para o 3º Prêmio de Jornalismo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que premiará produções de profissionais da área de Comunicação Social em diferentes categorias, como também universitários, sobre temas relativos à violência de gênero, a busca pela igualdade entre homens e mulheres e o empoderamento feminino. O regulamento está publicado no Diário da Justiça desta quarta-feira.

Promovido pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, em sua terceira edição o Prêmio traz como pauta “O papel da mídia na não revitimização das mulheres: dos anos 1970 à atualidade”. As inscrições se estendem até o dia 27 de agosto e podem ser feitas em https://www5.tjms.jus.br/premiojornalismo/.

Para as produções, os profissionais deverão contemplar temas que abordem ações e/ou projetos desenvolvidos pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul que evidenciem pelo menos um dos seguintes assuntos: “O Poder Judiciário e a Agenda 2030”; “Violência doméstica e familiar e a mulher indígena”; “Violência doméstica e familiar e as mulheres com deficiência” e “Reflexos da pandemia nos índices de violência doméstica e familiar”.

Ao todo, a premiação será distribuída em seis categorias: Telejornalismo; Jornalismo Impresso; Jornalismo On-line; Radiojornalismo; Fotojornalismo e Universitário. Serão premiados os três primeiros lugares em cada categoria, sendo que o primeiro colocado em cada uma delas receberá o prêmio de R$ 3.000,00; o segundo lugar receberá R$ 2.000,00 e o terceiro colocado R$ 1.000,00. Ao todo, serão distribuídos R$ 36.000,00 em premiações.

Cada candidato poderá se inscrever em todas as categorias (respeitadas as exigências para a categoria universitário e para as demais categorias) e poderá também inscrever mais de um trabalho por categoria. No entanto, vale ressaltar que somente serão aceitas as inscrições de reportagens veiculadas em meios de comunicação reconhecidos em Mato Grosso do Sul.

Os trabalhos deverão ser entregues, conforme regras estabelecidas no Regulamento do Prêmio, até as 18h30 do dia 27 de agosto de 2021 diretamente na Secretaria de Comunicação do TJMS, localizada na sede do Tribunal de Justiça no Parque dos Poderes ou encaminhados via Correio, com Aviso de Recebimento (AR), ao endereço que consta no Regulamento, prevalecendo a data da postagem para contagem.

O 3º Prêmio de Jornalismo do Tribunal de Justiça de MS tem o objetivo de reconhecer a importância dos meios de comunicação e, especialmente, dos profissionais de jornalismo no processo de construção da cultura de igualdade entre homens e mulheres preconizada na Constituição Federal Brasileira e para a erradicação da violência contra as mulheres.

Além disso, o Prêmio busca valorizar as iniciativas no jornalismo sul-mato-grossense que contribuam para o entendimento da violência de gênero como um problema estrutural das desigualdades sociais e econômicas, estimulando a produção de conteúdo jornalístico que contribua para a politização da sociedade no que se refere à construção da igualdade de gênero.

Saiba mais em https://www5.tjms.jus.br/premiojornalismo/ ou pelo telefone 3314-1988, de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas.