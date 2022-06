Na tarde desta quinta-feira, dia 2 de junho, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Carlos Eduardo Contar, assinou o termo de doação e entregou para a prefeitura de Bela Vista um veículo para ser utilizado especificamente pelo conselho tutelar daquela cidade.

No ato de entrega, o presidente do TJ destacou que sempre tenta contribuir com quem precisa do Poder Judiciário. “O Conselho Tutelar tem um vínculo com a justiça e o pedido foi possível de se atender. Fico muito satisfeito em poder ser útil e saber que a população será beneficiada com essa doação”, explicou o Des. Carlos Eduardo Contar.

O coordenador do Conselho Tutelar, Edimilson Rosa Pimentel, agradeceu ao desembargador e explicou que o novo veículo é um incentivo para o trabalho dos conselheiros tutelares porque a melhora nas condições de trabalho refletirá diretamente no atendimento da população.

“A expectativa é atender melhor, atender com mais eficiência as necessidades da população enquanto Conselho Tutelar. Estamos muito gratos ao Tribunal de Justiça, que atendeu nosso apelo e nos estendeu a mão”, disse Edimilson.

Ao entregar a documentação e as chaves do veículo, o presidente do TJ lembrou ao representante da Procuradoria daquele município que o carro deve ser direcionado especificamente para os serviços prestados pelo Conselho Tutelar.

O carro doado é um veículo Uno, ano 2012/2013, e, apesar de antigo, está em ótimas condições de uso. A atualização da frota de veículos do Poder Judiciário em 2021 possibilitou a doação para o Conselho Tutelar de Bela Vista, já que este seria destinado a leilão.

Na verdade, o Conselho Tutelar de Bela Vista tem atualmente um veículo para atendimento, porém está em péssimas condições, não suportando a demanda de trabalho.

“Bela Vista é uma cidade com grande extensão geográfica, além de ser divisa com o Paraguai, possuindo muitas áreas rurais. Infelizmente, já deixamos de atender algumas denúncias em razão da falta de um veículo. Agora teremos mais condições e isso refletirá imediatamente para toda a comunidade”, completou Edimilson.

Destaque-se que, por ser área de fronteira, em Bela Vista os conselheiros tutelares atendem muitos casos de negligência, demandas de necessidades especiais, maus tratos, abusos e, segundo Edimilson, várias situações de estupro de vulnerável, já que a pandemia (com as pessoas ficando em casa), trouxe um aumento significativo desse tipo de violência.

Acompanharam a entrega do veículo Gabriel Barbosa Ramos, da Procuradoria do Município de Bela Vista, representando o prefeito, e a conselheira tutelar Joice Rodrigues.