Tribunal de Justiça instala Ponto de Inclusão Digital em Taquarussu

Na manhã desta terça-feira, dia 6 de agosto, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Sérgio Fernandes Martins, esteve em Taquarussu para instalar o Ponto de Inclusão Digital (PID) no município. Essa iniciativa tem como objetivo principal melhorar a eficiência do atendimento à população, ampliando o acesso dos cidadãos à justiça. O Ponto de Inclusão Digital funcionará na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 224.

Na solenidade de instalação, o presidente do TJ destacou a importância dessa ação para a promoção da cidadania e melhoria do acesso à justiça. Ressaltou a parceria entre o Tribunal e o município, enfatizando a importância do trabalho conjunto para o fortalecimento do sistema de justiça e a garantia dos direitos dos cidadãos. Durante a ação, o Des. Sérgio Fernandes Martins assinou o termo que solicita a criação e implantação do serviço de acolhimento familiar no município de Taquarussu.

Na cerimônia, o vice-prefeito de Taquarussu, Edson de Souza, destacou a importância do Ponto de Inclusão Digital para a população, ressaltando os benefícios que essa iniciativa trará para a eficiência dos serviços judiciais nos municípios.

Além do presidente do Tribunal de Justiça e do prefeito, prestigiaram a solenidade o juiz auxiliar da Presidência, Renato Antonio de Liberali, a juíza substituta Izabella Assis Trad, da comarca de Batayporã, que será responsável pela unidade, e autoridades locais.

Saiba mais – Os Pontos de Inclusão Digital são estruturas físicas e tecnológicas adequadas para a realização de atos processuais. Por meio desses locais, o Ministério Público, a Defensoria Pública e outros órgãos podem atuar por intermédio de futuras parcerias firmadas visando facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços judiciais, proporcionando maior agilidade e efetividade na resolução de demandas.

Com a instalação dos PIDs, o Tribunal de Justiça de MS reafirma seu compromisso em tornar o acesso à justiça mais real e eficiente, utilizando a tecnologia como aliada nesse processo. Essas iniciativas representam um avanço significativo para a população, permitindo que mais pessoas alcancem os serviços judiciais.

O TJMS continuará trabalhando em parceria com os municípios e demais órgãos envolvidos para expandir a rede de Pontos de Inclusão Digital, levando os benefícios dessa iniciativa para mais localidades no Estado. Com isso, busca-se garantir que todos os cidadãos tenham igualdade de acesso à justiça, promovendo a inclusão e a cidadania.