A Coordenadoria de Distribuição da Secretaria do Tribunal de Justiça de MS encerrou o mês de janeiro com a distribuição de recursos vindos do primeiro grau e os processos originários praticamente zerada. Isso significa que, no mesmo dia ou no dia seguinte ao protocolo da petição, o processo já está nas mãos do desembargador-relator para apreciação.

De acordo com a Secretaria Judiciária do TJMS, essa prática de trabalhar com a distribuição zerada não é novidade, pois isso já acontece há algum tempo. Para o Órgão Especial, Câmaras e Seções foram distribuídos 4.547 processos, sendo 1.943 apelações cíveis, 701 agravos de instrumento, 437 habeas corpus, entre outros.

Se considerado os dias úteis de janeiro, que retornou ao expediente forense a partir do dia 7, é possível constatar uma média de 267 novos processos distribuídos por dia. Para melhor compreensão do montante laboral, o acervo de processos em 07 de janeiro era de 18.448 e no dia 31 foram contabilizados 18.458 processos – o que significa dizer que foram julgados 4.474 processos, correspondendo a 98,39%.

Não se pode esquecer que os prazos ficaram suspensos até 20 de janeiro e que as sessões telepresenciais começaram a ser realizadas no dia 21 de janeiro, o que demonstra a quantidade significativa de julgamentos, em razão da implantação do julgamento virtual.

Recursos – A distribuição de recursos vindos do 1º grau como, por exemplo, apelações cíveis e criminais, remessa necessária, recurso em sentido estrito, entre outros, e de ações originárias do Tribunal de Justiça como habeas corpus, mandado de segurança, agravo de instrumento, também está em dia e isso significa que o processo chega ao TJMS e é distribuído no mesmo dia, no máximo no dia seguinte ao recebimento na Coordenadoria de Distribuição.

Dados da Vice-Presidência do TJMS mostram ainda que o acervo de processes no dia 7 de janeiro era de 9.707 e no dia 31 de janeiro o montante alcançou 9.482 processos, contudo, necessário destacar que desse total 7.457 estão sobrestados/suspensos, enquanto aguardam decisões de temas no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), ou ainda julgamento de outros processos.

A vantagem da situação de distribuição zerada é a rapidez na tramitação do processo no Tribunal de Justiça, desde o recebimento até a conclusão do relator, bem como a melhora na qualidade do cadastramento dos feitos.

A Secretaria Judiciária atribui essa eficiência ao trabalho de todos da Coordenadoria de Distribuição em conferir e efetuar os cadastros dos processos, além do fato da distribuição ser automática: o sistema SAJ SG5 faz o estudo de prevenção e distribui os processos. Após é feita a conclusão ao relator, tudo automaticamente.