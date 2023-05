Trigo: Semeadura avança no BR; quedas nos preços são limitadas

Quanto à demanda, de acordo com colaboradores do Cepea, o interesse de compra por parte de moinhos segue baixo, já que a procura por derivados está fraca. Neste contexto, o ritmo de negócios está lento; porém, o movimento de queda nos preços tem sido menor nos últimos dias.

Levantamento do Cepea mostra que, na última semana, os valores do trigo pagos ao produtor e no mercado de lotes (negociações entre empresas) continuaram em baixa no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo e em Santa Catarina.