A Polícia prendeu três indivíduos na quinta-feira (26) no bairro Sayonara em Campo Grande. Sendo um por mandado de prisão por violência doméstica e outros dois por receptação. As prisões foram realizadas pelo GOI em diligências pela região após o trio ser abordado e constato no sistema com mandados de prisões em aberto. Todos foram conduzidos a 1ª Delegacia de Atendimento à Mulher de Campo Grande (1ª DEAM).