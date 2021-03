BRASILÂNDIA-MS (Correspondente) – A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de terça-feira (09), aproximadamente 66 Kg de maconha na BR-158 escondidos em compartimentos ocultos de um veículo Citroen/C4, e 20 gramas de haxixe. Dois homens e uma mulher foram presos. Durante ronda na rodovia os policiais visualizaram o veículo Citroen/C4 em atitude suspeita, motivando uma abordagem. O casal não soube dizer os motivos reais da viagem, pois davam respostas contraditórias aos policiais. A equipe ao consultar o sistema verificou que o motorista possuía diversas passagens criminais por homicídio e tráfico de entorpecentes.

Iniciada a busca no veículo, foram encontradas nas mochilas do motorista e da passageira pequenas porções de drogas. Em razão da inquietação do casal, os policiais decidiram abordar um segundo veículo, VW/Fox, no qual foram encontrados, em diversos compartimentos ocultos, 66 Kg de maconha e 20 gramas de haxixe. A equipe constatou que o primeiro veículo Citroen/C4 funcionava como “batedor” do segundo, para tentar evitar fiscalizações policiais. Os três envolvidos, que levariam a droga de Campo Grande/MS até Porto Alegre/RS, foram presos em flagrante e encaminhados com o produto apreendido para a Delegacia de Polícia Civil em Brasilândia/MS. Eles responderão pelo crime de tráfico de drogas.