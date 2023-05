Trio MSN: Neymar “leva” Suárez para ver retorno do vaiado Messi ao PSG

A tarde de sábado (13) foi agridoce para Messi no PSG. Em goleada de 5 a 0 sobre o Ajaccio, o craque argentino voltou ao time após 12 dias afastado por uma viagem não autorizada à Arábia Saudita.

Messi ficou em campo por toda a partida, mas não participou diretamente de nenhum gol — Fabián Ruiz, Hakimi, Mbappé (duas vezes) e Youssouf (contra) balançaram as redes no Parque dos Príncipes.

Apesar da goleada, o argentino foi bastante vaiado pela torcida em diversos momentos, antes, durante e depois do jogo. Não é a primeira vez que isso acontece: Messi já vinha sofrendo com vaias antes mesmo da suspensão interna.

Messi não deve renovar seu contrato com o PSG. O acordo termina no final da atual temporada.

Neymar e Suárez na torcida

Apesar do clima pouco favorável, Messi também teve apoiadores ilustres em Paris. Neymar, que está fora da temporada por lesão no tornozelo, esteve em camarote do Parque dos Príncipes e “levou” com ele o uruguaio Luis Suárez, hoje jogador do Grêmio.

Virtualmente, no caso. O brasileiro fez uma videochamada com Suárez diretamente do estádio e publicou um registro nas redes sociais. “Assistindo nosso amigo Leo Messi ‘juntos””, escreveu Neymar na foto.

Messi, Suárez e Neymar formaram um trio de ataque histórico no Barcelona entre 2014 e 2017, quando marcaram 364 gols somados e conquistaram nove títulos, entre eles a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes da Fifa e o Campeonato Espanhol (duas vezes).

Suárez deve ser titular do Grêmio contra o Fortaleza, em Porto Alegre, neste domingo, às 16h.