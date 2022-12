Com investimento na ordem de R$ 128 mil, fardamento completo está sendo entregue pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) a policiais penais que integram o Comando de Operações Penitenciárias (COPE).

O kit contempla calça e camisa táticas, cinto operacional (com coldre, porta-carregador e porta-algema), meia longa e coturno (impermeável, respirável e com palmilha anatômica); tudo em conformidade com a legislação que estabelece o fardamento do grupo operacional. A aquisição representa um marco histórico para a instituição, já que essa é a primeira vez que esse tipo de material é fornecido aos servidores.

O Comando de Operações Penitenciárias representa força de reação da Polícia Penal de Mato Grosso do Sul, responsável por atuar em intervenções prisionais em situações de crise ou para a realização de “operações pente-fino” em presídios estaduais. Também é do grupo especial a responsabilidade de realizar escoltas consideradas de alto risco.

Do fardamento previsto, a maior parte dos itens já está sendo repassada ao COPE, faltando apenas as boinas e as calças táticas, cuja entrega pelo fornecedor está programada para ocorrer no primeiro semestre do ano que vem. Ao todo, serão repassadas 100 unidades de cada item, exceto as meias táticas que serão 300 pares.

A aquisição foi feita com repasse do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), na modalidade “Fundo a Fundo”, do exercício de 2021. É resultado de mais de um ano de trabalho da Diretoria de Administração e Finanças da agência penitenciária, por meio da Divisão de Compras e Suprimentos e do Núcleo de Compras, que desenvolveu toda a parte burocrática para que o processo se efetivasse.

Durante a entrega simbólica ao comando do COPE, nesta terça-feira (20.12), o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, reforçou a importância do trabalho realizado pelo grupamento e destacou que a união de forças e o empenho de todos é essencial para novas conquistas. “Todo esse avanço que estamos conseguindo é resultado de um trabalho bem feito e com responsabilidade, dentro de muitas outras melhorias que virão”, disse, citando também novas caminhonetes operacionais que em breve serão distribuídas, além de reforço no armamento.

Segundo o comandante do COPE, Richard Dias, o fardamento é um equipamento de proteção individual, essencial para a segurança, sendo item fundamental para a rápida e necessária identificação dos policiais penais que compõem o grupamento. “E esses materiais que estamos recebendo são de excelente qualidade”, agradeceu, acompanhado pelos subcomandantes Rangel Schveiguer, responsável pelo Grupo de Intervenção Tática (GIT) e Leonardo Ortiz, que responde pelo Grupo Tático de Escoltas (GTE).

Presente na entrega, o diretor-geral da Polícia Penal de MS, Valdimir Ayala Castro, pontuou que o oferecimento do fardamento ao Comando de Operações Penitenciárias foi possível por já existir todo um estudo técnico e regulamentação oficial instituída, especificando todos os itens, o que é exigido dentro do processo legal de compras.

Na oportunidade, o dirigente esclareceu que o mesmo ainda não é possível com relação ao uniforme geral da Polícia Penal, que está em fase de regulamentação. “O processo licitatório para compra de uniformes exige a base legal para isso, sendo especificado desde o formato, tipo de material etc. Não podemos comprar nada que não esteja regulamentado, mas, com certeza, a uniformização de nossos policiais está entre as prioridades”, afirmou.

Também participaram da entrega o diretor de Operações Acir Rodrigues, o diretor de Administração e Finanças, Rodrigo Rossi Maiorchini e o chefe da Divisão de Compra e Suprimentos, Anderson Pimentel, além dos servidores dos servidores Uramar Kosloski e Emanuel Lima, representando o Núcleo de Compras.

Viaturas e armamentos

Dentro dos avanços estruturais conquistados para a Polícia Penal de Mato Grosso do Sul também serão entregues, em breve, 20 caminhonetes táticas zero quilômetro, que irão atender os trabalhos do COPE, do Grupamento de Escolta Penitenciárias (GEP) e outros serviços operacionais.

Além disso, já está em andamento a compra de pistolas semiautomáticas, calibre: 9mm, modelo Glock/G17, com programação de entrega para o início de abril.

Também já está programada a entrega de 120 rádios transmissores na primeira quinzena de janeiro.