Trouw Nutrition Brasil é certificada com o selo Great Place To Work

A Trouw Nutrition, uma das líderes globais em nutrição animal, foi certificada pela consultoria internacional GPTW (Great Place To Work) como um excelente lugar para trabalhar. A certificação ocorreu após pesquisa de clima independente com 480 colaboradores da empresa. O índice de aprovação foi de 87%.

“Trabalhamos diariamente para fazer da Trouw Nutrition uma empresa para todos e isso inclui ações para entender as necessidades dos nossos colaboradores e uma comunicação efetiva entre as equipes e os gestores”, destaca Augusto Adami, Diretor Geral LatAm.

O questionário avaliou ambiente de trabalho, valorização dos colaboradores, cultura organizacional, política de benefícios e gestão de pessoas a partir dos critérios de aprovação do selo GPTW. Entre os parâmetros avaliados, a Trouw Nutrition foi aprovada nos cinco quesitos propostos: credibilidade dos líderes, respeito para com os colaboradores, imparcialidade dos gestores, orgulho dos colaboradores em pertencer a empresa e camaradagem entre as equipes.

Para Maria Andreína, Diretora de RH LatAm, o selo é motivo de orgulho e confirma o sucesso da empresa em proporcionar um ambiente cada dia mais saudável, no qual as opiniões são valorizadas. “É uma conquista muito importante para nós que acreditamos em pessoas, na troca e em diferentes pontos de vista. Além disso, é também um aprendizado: com esse resultado podemos desenhar ações e desenvolver projetos de melhorias, porque não nos acomodamos e estamos sempre prontos para a mudança. O Orgulho de Ser Trouw agora é reconhecido e certificado!”, ressalta.