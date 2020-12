O deputado federal Loester Trutris após ser preso na Operação Tracker da PF sobre a investigação de um suposto atentado que ele teria sofrido em fevereiro desde ano para incriminá-lo chamou o inquérito de 700 páginas de “frágil” e sugeriu que “a PF manobrou investigação. “Tio Trutis” como é conhecido pediu acesso integral aos documentos da PF em petição à ministra do STF, Rosa Weber relatora do inquérito. A defesa do parlamentar em oito páginas induz que os policiais produziram provas ilegais além de cometerem abuso de poder.

As investigações da PF se voltaram com Trutis a partir de trabalhos periciais. Laudos balísticos, de exame de local e informações de georreferenciamento entraram em rota de colisão diante do que alegava o deputado e seu ex-assessor. A PF então conclui que o atentado foi simulado por Trutis de olho em dividendos políticos e eleitorais. Conclui a PF que Loester Trutris não foi seguido no dia do suposto atentado.