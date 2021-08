O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aprovou por unanimidade na segunda-feira (2) a abertura de um inquérito administrativo e notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro pelas declarações de fraude no sistema eleitoral. Por unanimidade, o Plenário aprovou o encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal (STF) de notícia-crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, para apurar possível conduta criminosa relacionada aos fatos apurados no Inquérito 4.781, conhecido como “Inquérito das Fake News”. O ofício, assinado pelo presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso e encaminhado ao relator do processo no STF, ministro Alexandre de Moraes.

O objeto do inquérito é a investigação de fake news, falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações que atingem a honorabilidade e a segurança do STF, de seus membros; bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos Ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir e/ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte, por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo; e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e ao Estado de Direito.

Acesse o ofício relativo ao encaminhamento de notícia-crime ao STF.

Confira o link do pronunciamento feito pelo presidente da República no último dia 29 de julho.