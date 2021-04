Decisão do TSE agora a pouco acaba de confirmar em última instancia ganho de causa para o vereador Delei Pinheiro no recurso contra a decisão do TREMS que reconheceu a vitória do vereador que não votou e deixou de votar e que mesmo sem título concorreu à eleição e foi dado como vencedor.

Conversei agora a pouco com a vereadora Dharleng Campos que chorou diante da inexplicável decisão e que vem enfrentando o que ela classificou como “poderosa máquina” que fez de Delei o vencedor com todas as restrições havidas antes e durante o pleito eleitoral.

O MDB deverá entrar com novo recurso contra a decisão alegando principalmente que nenhuma das cinco decisões anteriores a casos idênticos foram sequer observadas.