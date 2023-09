TSE nega pedido e Paulo Duarte terá que devolver R$ 69 mil ao Tesouro Nacional

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou agravo impetrado por Paulo Duarte (PSB) e Luciana Nery, que concorreram à prefeitura de Corumbá nas Eleições de 2020. Assim, os candidatos deverão devolver R$ 69 mil ao Tesouro Nacional. A decisão consta na edição do DJE (Diário da Justiça Eletrônica) desta terça-feira (26).

Duarte foi candidato do MDB a prefeito de Corumbá e Luciana era vice na chap. Os dois tentaram recorrer da decisão do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) e receber novo prazo para prestação de contas, mas o pedido foi negado e a decisão do tribunal de MS mantida.