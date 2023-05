Tuchel abaixa calção de Mané em treino do Bayern; assista 

Treinador do Bayern de Munique, Thomas Tuchel fez brincadeira peculiar com o atacante Sadio Mané durante o treino desta segunda-feira (1).

O comandante da equipe bávara abaixou o calção do jogador senegalês, que se assustou com o ato.

pic.twitter.com/drLPi4QF00

— Out Of Context Football (@nocontextfooty) May 1, 2023