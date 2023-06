Turismo científico: Ecossistema Dakila recebe centenas de visitantes em junho

Cerca de 800 pessoas, vindo de diversas partes do Brasil e do mundo, visitaram Mato Grosso do Sul na semana que termina. O número de turista é comparável aos visitantes trazidos pelas maiores agências de turismo que operam no Estado. Elas participaram de uma série de eventos e estudos promovidos pelo Dakila Pesquisas, na zona rural do município de Corguinho, sob a coordenação do empresário e ufólogo Urandir Fernandes de Oliveira.



Na localidade, denominada Recanto Havallon, os visitantes tiveram suas atividades principais no auditório com assento para quase 500 pessoas, e aproveitaram as instalações, com chalés com todo o conforto necessário para uma boa estadia no local, no alto da serra de Maracaju, entre os municípios de Rochedo, Corguinho e Aquidauana. Próximo dali, a 4 km, se localiza também a incrível cidade Zigurarts, que atrai a atenção de turistas e estudiosos do mundo inteiro.

Em Havallon, os visitantes participaram de debates e estudos sob a coordenação de Urandir, rsponsável por estudos e pesquisas que vem contribuindo decisivamente pela busca do conhecimento e em benefícios para a humanidade, como descobertas arqueológicas, pesquisa e produção de produtos naturais e em defesa da natureza, entre tantos.



Convém lembrar que esse volume de turista é a média mensal de visitantes no local, todos em busca de conhecimento, mas também do turismo contemplativo, aproveitando as maravilhosas belezas naturais do local, aliados às excelentes acomodações.



Urandir Ferenandes de Oliveira, CEO de Dakilas, diz que “estamos concentrando esforços e estudos com nossos associados todos os meses, e temos grande orgulho disso. Temos orgulho também de estarmos localizados em Mato Grosso do Sul, esse Estado deslumbrante, e com esse trabalho ajudamos em seu desenvolvimento, já que os turistas acabam consumindo produtos locais, como roupas, artesanato e ida a restaurante locais, além do fluxo no aeroporto, entre tantos”, finalizou Urandir. Crédito: Rogério Zanetti