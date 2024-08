Turismo de aventura em Bonito ganha mais emoção com circuito aquático na Nascente Azul

Um dos principais complexos de ecoturismo de Bonito, a Nascente Azul acaba de inaugurar mais uma atividade no seu balneário. É o Aqualokko Floats, uma extensão do já existente Aqualokko, um brinquedo multiaventura sobre o lago. O novo equipamento é um circuito inflável aquático, composto por 18 módulos flutuantes, como escorregador, trampolim, rampas, pula-pula, parede de escalada e muito mais, indicado para toda a família.

O Aqualokko Floats vem acrescentar mais adrenalina e experiência única nas atividades de aventura na Capital do Ecoturismo, que integra, juntamente com Jardim e Bodoquena, a badalada Rota Turística da Serra da Bodoquena. A nova atração do balneário é uma tendência nos principais parques aquáticos pelo mundo, como o AquaFun, em Dubai, e está incluso em todas as modalidades de ingresso da Nascente Azul, distante 22 km da cidade pela MS-178.

Gestor da rota turística, o Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB) tem como associados os atrativos que oferecem, dentre as opções, as melhores atividades de aventura, além da Nascente Azul: Cabanas Aventura, Parque Ecológico do Rio Formoso, Boca da Onça, Cachoeiras Serra da Bodoquena e Estrela do Formoso. O visitante escolhe o nível de emoção: rapel, tirolesa, bóia cross em corredeiras e pilotando um quadriciclo desbravando a natureza.

Rapel, quadriciclo e arvorismo

Os destinos turísticos da região estão situados no Cerrado, que abriga um dos mais fascinantes ecossistemas de Mato Grosso do Sul: o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, onde se concentram dezenas de cachoeiras, rios cristalinos, paredões com inscrições rupestres, vales de beleza cênica e rica biodiversidade. Nesse paraíso, acontecem os melhores passeios de aventura, com roteiros integrados que o visitante define nas agências de turismo.

Em Bonito, o Cabanas Aventura, situado ao lado do Balneário Municipal, oferece o arvorismo, feito em passarelas suspensas e ideal também para observação de aves; o bóia cross, em descida de 1.200m por cachoeiras e corredeiras e ainda a tirolesa. O Formoso Adventure no Parque Ecológico é imperdível: trilha suspensa em meio a um túnel de árvores. O passeio se completa com o mais incrível bóia cross e o circuito de tirolesa aquática de tirar o fôlego.

Na Boca da Onça, em Bodoquena, uma das principais atrações é o rapel de 90m de altura com plataforma de 34m de comprimento, de onde o aventureiro se projeta no abismo em descida pelo paredão da morraria da serra. Ainda no destino, o Cachoeiras Serra da Bodoquena oferece um passeio em quadriciclo em trilha de 8 km. A mesma opção pode ser feita no Estrela do Formoso, em Bonito. A atividade proporciona contato com a natureza e diversão em família.