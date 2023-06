Turista francesa morre e namorado fica ferido em acidente em Bonito

Uma turista francesa morreu após um acidente ocorrido na rodovia MS-178, entre Bonito e Bodoquena. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Bonito, a morte foi causada pelo choque entre o carro de passeio onde estava a vítima e um carreta que vinha na direção contrária. A causa da colisão ainda não foi identificada

Ao Correio do Estado, o capitão Diego Garcia Bonarte, informou que a mulher, que tinha 25 anos, estava acompanhada do namorado, também francês, e um casal de brasileiros, que eram responsáveis pelo transporte dos turistas.

“Houve uma colisão lateral entre o veículo e uma carreta. A vítima estava sentada no banco de trás e é provável que a carroceria tenha batido no carro na região em que ela estava com a cabeça e a morte tenha ocorrido pelo impacto”, afirmou Bonarte.

Ainda de acordo com o capitão, quando o acidente foi informado ao Corpo de Bombeiros as informações apontavam que havia um caminhão envolvido, contudo, quando o efetivo da corporação chegou ao local, apenas o carro de passeio foi encontrado.

A Polícia Militar e Civil já identificaram o condutor da carreta e ele irá auxiliar na investigação com o depoimento. De acordo com o site Mais Bonito, ele foi localizado em Bodoquena e prestou esclarecimentos à polícia.

De acordo com as informações policiais, o caminhoneiro foi identificado quando relatou à polícia por livre e espontânea vontade que houve um acidente na rodovia, mas não soube detalhar o que teria acontecido.

“Além da vítima, de 25 anos, também estavam no carro com ela, o namorado, de 35 anos, e um casal: o condutor e sua esposa. Eles eram responsáveis pelo transporte dos turistas e estavam vindo do Passo do Lontra para Bonito”, relatou.

Como a comunicação com o estrangeiro é feita em inglês, não foi possível obter informações sobre quanto tempo eles estavam em Mato Grosso do Sul, onde residiam na França ou outros detalhes.

Outras pessoas que acompanhavam a vítima fatal sofreram ferimentos, foram atendidas e não correm perigo de morte.

FERIADO VIOLENTO

Conforme divulgado pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, o feriado de Corpus Christi foi violento nas rodovias de Mato Grosso do Sul. De acordo com os números, nas BRs foram registradas oito mortes e nas estradas estaduais ocorreu uma morte, sem contabilizar o caso da turista.

