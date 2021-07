MIRANDA-MS (Correspondente) – A Polícia Militar Ambiental autuou na quinta-feira (22) dois turistas de 59 e 42 anos e um piloteiro de barco 33 anos, residente no povoado do Passo do Lontra, no município de Corumbá em R$ 3 mil por pesca em local proibido na confluência dos rios Vermelho e Miranda. Além da apreensão do barco, motor e sete carretilhas com varas e uma caixa com material de pesca utilizados na pescaria ilegal. Os turistas são residentes em Boituva e Tatuí (SP). Os pescadores iniciavam a pescaria por isso não tinham capturado nenhum peixe. Cada um foi autuado e multado em R$ 1.000,00. E responderão por crime ambiental. A pena para estes crimes está prevista de um a três anos de detenção.