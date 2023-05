TV Educativa e Assomasul assinam parceria por Cidades em Ação

Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul) e Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) firmaram uma parceria para a criação do projeto Cidades em Ação. Dividido em três grandes eixos, o plano contempla o Programa Cidades em Ação, a inserção dos municípios na programação e o treinamento presencial e online dos profissionais da comunicação de cada município.

Os programas irão ao ar a partir do dia 11 de maio com transmissão também pelas redes sociais. A produção em formato de podcast vai levar prefeitos dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul a um bate-papo descontraído com a jornalista e apresentadora Daniela Benante, sempre acompanhada de um profissional da imprensa convidado a participar deste encontro, que promete trazer reportagens, informações e curiosidades sobre os municípios do interior do Estado.

O programa vai ao ar todas às quintas-feiras, a partir das 22h, com reprise aos domingos, às 11h30, e duração de trinta minutos.

A inserção dos municípios na programação da TV Educativa deverá acontecer por meio de materiais jornalísticos e institucionais produzidos pelas prefeituras. Desta forma, as cidades vão ganhando notoriedade e apresentando seu potencial econômico e turístico. Em contrapartida, a TV Educativa segue enriquecendo sua programação com matérias locais à medida em que os municípios vão recebendo o sinal digital da TV.

O diretor-presidente da Fertel, Elias Mendes, lembra que desta forma existe também o espaço para a divulgação do que acontece na administração pública municipal, contribuindo para a transparência das ações governamentais nas cidades. Sem contar que a Rede Educativa também ganha audiência com a divulgação dos municípios em sua grade, até porque, a população do interior poderá se sentir representada pela emissora.

“É papel da TV Educativa cumprir relevantes serviços à educação, à cultura e à formação da cidadania no Estado, principalmente em se tratando de uma emissora pública”, destacou o diretor da TV, Carlos Alberto Filho.

Para o diretor-presidente da Assomasul, Valdir Couto Junior, essa é uma oportunidade de promover os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. De acordo com ele, essa é uma oportunidade de apresentar a economia local, cultura e outros aspectos. “É uma parceria muito importante e a presença do presidente da Fertel, Elias Mendes, foi fundamental pela agilidade”, afirmou. De acordo com ele, a proposta da Assomasul casou com a da Fertel e as gravações já começaram.

O terceiro eixo oferecido pelo projeto é o treinamento e desenvolvimento profissional para as assessorias de comunicação dos municípios. O intuito é oferecer uma programação anual com palestras e cursos de diferentes profissionais renomados no mercado.

De acordo com a jornalista Daniela Benante, que também é produtora e coordenadora do projeto, 9 entrevistas já foram gravadas. Já participaram os prefeitos de Nioaque, Aparecida do Taboado, Bonito, Nova Alvorada do Sul, Mundo Novo, Corguinho, Rio Verde, Rio Negro e Aquidauana.

Sobre o grande desafio dessa produção, Daniela lembra que o maior deles foi ter deixado a reportagem para encarar uma bancada como apresentadora, além de fazer todo o trabalho de pesquisa sobre os municípios. “Quero conseguir que as pessoas se interessem por conhecer outras cidades do Estado. O objetivo é esse, passar para a população, de uma forma bastante descontraída, as curiosidades que existem, o potencial dos municípios, com uma linguagem leve, de forma descontraída. Queremos despertar essa curiosidade em nossos telespectadores”, afirmou.

O treinamento com os profissionais das prefeituras deve acontecer nos próximos meses e a inserção dos municípios na grade da TV Educativa começa com a estreia do programa Cidades em Ação.