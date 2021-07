Quase um ano após começar a ser vendida na Coreia do Sul, a TV “enrolável” da LG, a “LG Signature OLED R TV”, começou a ser vendida nos EUA. Ultra modernista, o novo aparelho possui uma tela OLED flexível de 65 polegadas, que quando não está em uso pode ser “enrolada” para dentro de um móvel de pequeno porte, que abriga o sistema de som e os circuitos de imagem, sumindo em meio à estrutura.

Apesar de uma apresentação incrível, onde ela sobe imponente se desenrolando, ela não despertou muito o interesse dos americanos pela novidade devdo ao preço. Quando foi lançada na Asia, em outubro passado, ela custava o equivalente a 87 mil dólares. Agora, ela tem preço sugerido de 100 mil dólares (quase 510 mil reais), aproximadamente 50 vezes o preço médio de uma TV OLED 4K por lá. A fabricante garante que a tela enrolável tem uma vida útil de até 50 mil desdobramentos, uma garantia para desembolsar essa enorme quantia pelo produto.

Mas para quem o dinheiro não é um problema, a empresa oferece vantagens como personalizar a base da TV com uma frase “ao gosto do freguês” por exemplo e escolher entre quatro cores para o tecido que cobre os alto-falantes.

Conforme a LG, as pré-vendas da OLED R serão abertas em agosto nos Estados Unidos, mas a empresa não informou quando os modelos serão entregues aos compradores. A LG também não informou se pretende trazer esse aparelho para o Brasil.