Twitter checa e marca como “falso” post de Dino sobre Zema

A ferramenta de checagem do Twitter marcou como falsa uma publicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, em que ele acusa a “extrema-direita” de usar o bloco Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste) para fomentar “divisões regionais” e “trair a pátria”. A publicação de Dino, feita no último domingo (6), é um recado ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que defendeu o consórcio em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo na última semana.

– É absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais. Precisamos do Brasil unido e forte. Está na Constituição, no artigo 19, que é proibido “criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si”. Traidor da Constituição é traidor da Pátria, disse Ulysses Guimarães – havia declarado o ministro.

O Twitter, por sua vez, inseriu um alerta abaixo da mensagem de Dino dizendo que “os leitores adicionaram contexto que acharam que as pessoas poderiam gostar de saber”.

– É FALSO que a ideia do bloco seria prejudicar/antagonizar contra Norte e Nordeste, a intenção é representar interesses do Sul e Sudeste. Já existem outras alianças regionais, como o Consórcio Nordeste, que também não tem como objetivo antagonizar contra outras regiões – diz a mensagem.

No espaço para comentários, internautas também contrariaram o ministro, acusando-o de “deturpar” as falas de Zema. Ainda publicaram reportagens sobre o Consórcio Nordeste, do qual Dino fez parte quando era governador do Nordeste. “Governadores do Nordeste criam bloco e consolidam polo de poder à esquerda”, diz a matéria de 2019 da Folha de S.Paulo que traz uma foto de Dino e que foi resgatada pelos usuários da rede social.