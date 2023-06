Ucrânia convencida que a Rússia sairá do acordo de grãos

A Ucrânia está quase certa de que a Rússia deixará a Iniciativa de Grãos do Mar Negro à medida que sua data de renovação se aproxima porque a Rússia está desenvolvendo uma alternativa para suas exportações de amônia, informou a Reuters, citando um diplomata ucraniano sênior. As Nações Unidas e a Turquia intermediaram o acordo do Mar Negro em acordos separados com a Rússia e a Ucrânia em julho de 2022 para aliviar uma crise alimentar global agravada pela invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.

O acordo permitiu a passagem segura de navios que transportam 32,2 milhões de toneladas de grãos e outros produtos agrícolas de três portos ucranianos, de acordo com a ONU, e é creditado com a liquidação dos mercados de commodities de grãos. A Ucrânia também exporta grãos por meio de seus pequenos portos no rio Danúbio, bem como por meio de sua fronteira ocidental com a União Europeia.

A Rússia ameaçou não estender o acordo além de 18 de julho, a menos que uma série de exigências, incluindo a remoção de obstáculos às exportações russas de grãos e fertilizantes, sejam atendidas. O acordo de exportação do Mar Negro também permite a exportação segura de amônia russa, que é usada em fertilizantes à base de nitrato, mas nenhuma foi embarcada pela iniciativa.

O país tem pressionado pela retomada dos embarques de amônia por meio de um oleoduto através da Ucrânia até o porto de Odesa, no Mar Negro, que está inativo desde o ano passado e foi danificado por uma explosão no início deste mês. Olha Trofimtseva, embaixadora geral do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, disse que a produtora russa de amônia Uralchem encontrou uma rota alternativa e não precisa exportar amônia via Odesa.