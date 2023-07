UE prevê alta de 6% na produção de açúcar em 2023/24; importação cairá

A produção de açúcar da União Europeia deve se recuperar mais de 6% em 2023/24 em relação ao ano anterior, para 15,5 milhões de toneladas, mas os estoques finais permanecerão apertados devido à queda nas importações e ao aumento das exportações, disse a Comissão Europeia em estimativas iniciais para a próxima temporada.

Estoques apertados e custos mais altos para a indústria açucareira, por conta da alta da energia, levaram os preços médios do açúcar branco a níveis recordes na Europa.

A previsão da Comissão para a produção de açúcar no bloco de 27 membros está ligada a um forte aumento na área plantada com beterraba na Polônia, que mais do que compensou a queda na França e, em menor medida, na Alemanha, os dois maiores produtores.

Em um relatório publicado em seu site, a Comissão previu que as importações de açúcar da UE na temporada de outubro a setembro de 2023/24 deverão cair para 2,65 milhões de toneladas, abaixo dos 3,15 milhões em 2022/23, mas ainda acima dos 2,28 milhões de 2021/22.

As importações pela UE da Ucrânia aumentaram depois que o bloco suspendeu suas tarifas, totalizando 345.282 toneladas de açúcar entre outubro de 2022 e maio deste ano, em comparação com apenas 12.448 toneladas no mesmo período do ano anterior, mostraram dados alfandegários da UE. Desse total, 31% foram para a Romênia e 12% para a Polônia.

Em contraste, as exportações de açúcar da UE devem se recuperar em 2023/24, tanto que o bloco deve terminar a próxima temporada com estoques quase tão apertados quanto este, em 1,35 milhão de toneladas, ante 1,31 milhão, disse a Comissão.

Em dados publicados em seu site, a Comissão disse que o preço médio do açúcar branco da UE em maio foi de 814 euros (887,18 dólares) por tonelada métrica, alta de 80% em relação ao ano anterior.