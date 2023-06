Uems realiza na próxima semana evento que trata do bem-estar e saúde das pessoas idosas

Na próxima semana será realizado encontro “Universidade da Maturidade: promovendo a educação, saúde e bem-estar intergeracional” em celebração à campanha do Junho Prata, no mês dedicado à conscientização e combate à violência contra pessoas idosas. O evento é promovido pela Uems (Universidade Estadual de Mato grosso do Sul), Unidade de Campo Grande, e a UMA (Universidade da Maturidade).

O ciclo de palestras acontece de 26 a 28 de junho, no Anfiteatro do bloco A da Unidade Campo Grande, no período da manhã e terá transmissão on-line via YouTube da UMA/UFT, com palestras dedicadas a falar sobre o envelhecimento saudável e a importância da inclusão da pessoa idosa. Já no dia 30 será realizada Visita técnica das turmas da UMA/UEMS ao espaço “Cidade Escola de Trânsito”, do DETRAN/MS.

Estarão presentes no Encontro equipe da UMA/UFT que coordena o programa nacional da Universidade da Maturidade, autoridades do poder executivo do estado, município, do poder legislativo e Receita Federal.

Conheça o Junho Prata

O Estado de Mato Grosso do Sul instituiu a lei 5.215 em 2018, essa lei estabelece o mês de junho de cada ano como junho violeta/prata, onde temos é realizada uma ampla campanha de enfrentamento à violência contra as pessoas idosas com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a relevância de combater todas as formas de violência cometida contra a população idosa.

São reunidos esforços visando à conscientização da população sobre a importância do respeito à integridade física e psíquica da pessoa idosa, e feita a divulgação dos meios e dos canais destinados à denúncia ou à representação de condutas que impliquem agressão aos seus direitos.

Dia 26/06 das 09h às 11h

Envelhecimento saudável – Prof. Dr. Luís Sinésio Neto da UMA/UFT (Coordenação Nacional UMA/UFT)

Mediação: Kátia Juliane

Dia 27/06 das 09h às 11h

Políticas Públicas para Pessoas Idosas – Sra. Zirleide Barbosa (SubIdosos/SETESCC)

Tecnologia Social e Inclusão da Pessoa Idosa – Profa. Dra. Celi Corrêa Neres (Vice-reitota da UEMS)

Mediação: Leila Machado

Dia 28/06 das 09h às 11h

Educação Intergeracional e Tecnologia Social

Prof. Dr. Djanires Neto (Gerente da Unidade Campo Grande e Coordenador da UMA/ UEMS)

Prof. Me. Alan Silus (Professor Colaborador UEMS)

Mediação: Raquel Zottos

Dia 30/06

Visita técnica ao espaço “Cidade Escola de Trânsito” – DETRAN/MS

Turma Matutino – Horário: 9h às 10h30

Turma Vespertino – Horário: 13h30 às 15h