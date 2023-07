Uems segue com inscrições abertas para portadores de diploma em diversos cursos

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) segue nesta semana com inscrições abertas para portadores de diploma em diversos cursos. Ao todo são 193 vagas disponíveis, para quem já dispõe de uma graduação e pretender começa uma novo curso no ensino superior.

As inscrições vão até 27 de julho e devem ser feitas na coordenadoria do curso pretendido, das 8h às 12h30. A exceção são os cursos de Administração Pública e História, que terão atendimento nos dias 24 e 27.

O Edital nº 030/2023, que define as regras para ingresso nessas vagas, está disponível em https://www.uems.br/ anexos/download/12343 .

O ingresso de portador de diploma consiste na entrada de diplomados para fazer novo curso e obter diploma de graduação, desde que haja vaga e preenchidos os requisitos do edital.

Comunicação Uems

Foto: Divulgação/Uems