“UFC” dos médicos em UPA de MS

O Médico Plantonista da UPA do bairro Guatós acionou via WhatsApp um ortopedista pois o paciente precisa ser avaliado pelo profissional. Ao receber a mensagem respondeu de foram áspera. “Tenho desgosto de médicos de porta”. O plantonista respondeu da mesma foram rude. O Ortopedista se dirigiu a unidade de saúde e na sala do médico o agrediu com socos no rosto. Em seguida deixou o local. A vítima foi encaminhada para a Polícia Civil, onde registrou o B.O como lesão corporal dolosa e desacato.

SECRETÁRIA DA SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde se manifestou por meio de uma nota: “A Secretaria de Saúde informa que está apurando o ocorrido e que as providências cabíveis estão sendo adotadas”.