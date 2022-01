Estão abertas as inscrições para pesquisadores visitantes brasileiros e estrangeiros recém-doutores, que tenham terminado o doutorado no mínimo há dois anos e no máximo há dez, para atuarem na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). As inscrições online podem ser feitas até dia 28 de fevereiro, por meio do Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGProj). Serão contratados até 30 pesquisadores visitantes

Edital

Conforme o edital, o contrato terá início em maio e a vigência será de 12 meses, podendo ser renovado por até 24 meses para pesquisadores visitantes brasileiros e 48 meses para os estrangeiros.

Além de ter concluído o doutorado há no mínimo dois anos e no máximo dez, contados até a data da submissão da proposta, também são requisitos necessários: ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área; possuir currículo cadastrado na Plataforma Lattes (para brasileiros) ou currículo equivalente (para estrangeiros); produção científica regular nos últimos cinco anos; possuir Open Research and Contributors Identification (ORCiD); não ter exercido atividades de pesquisador visitante nos últimos 24 meses; não ser servidor público da administração direta ou indireta (federal, estadual, municipal) , bem como de subsidiárias e controladas; e não ter sido condenado por crimes ou penalidade disciplinar de demissão ou destituição de cargo ou função pública.

O pesquisador visitante deve também propor um plano de trabalho, com descrição dos objetivos vinculados ao projeto de pesquisa do supervisor e alinhados às áreas prioritárias de fomento na UFMS e Fundect, e no qual haja previsão para ministrar presencial ou remotamente, pelo menos, uma disciplina por ano em cursos de graduação da Universidade, além de indicar o pesquisador supervisor do projeto, colaborar com a execução de um projeto de pesquisa coordenado e desenvolvido pelo supervisor (cadastrado e vigente no SIGProj da UFMS), ter pelo menos um artigo Qualis A4 ou superior por ano aceito, durante a vigência do contrato. Também é preciso estar à disposição do supervisor e das unidades.

Os detalhes sobre o processo seletivo podem ser conferidos no edital.