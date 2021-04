A UFMS divulgou a lista dos aprovados na 5º chamada do vestibular 2021 e no Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) triênio 2018-2020. Para realizar a matrícula, os selecionados devem acessar o site prematricula.ufms.br até às 23h59min desta quarta-feira (7). Os candidatos que não se matricularem neste prazo, perdem o direito à vaga.

É necessário preencher o Cadastro do Estudante e o Perfil Acadêmico e anexar os documentos indicados no edital, de acordo com modalidade de concorrência. Após o período de matrícula o candidato deve acompanhar no sistema a sua situação e no portal de Ingresso, a publicação e divulgação dos editais e dos demais atos do processo seletivo. O comprovante de matrícula estará disponível no sistema de pré-matrícula apenas depois que a matrícula for efetivada pela Secretaria Acadêmica da Unidade.

Pelo Vestibular UFMS 2021 foram convocados candidatos que optaram pelos cursos de: Administração, do Campus de Aquidauana; Direito, Administração, Ciências Contábeis e Enfermagem, do Campus de Três Lagoas; Administração, do Campus de Paranaíba; Agronomia, do Campus de Chapadão do Sul; Engenharia de Software, da Faculdade de Computação; Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Elétrica, da Faculdade de Engenharias;

Arquitetura e Urbanismo e Geografia; Engenharia Química, do Instituto de Química; Administração e Ciências Contábeis, da Escola de Administração e Negócios; Ciências Biológicas, do Instituto de Biociências; Jornalismo, da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação; História, da Faculdade de Ciências Humanas; e Pedagogia, da Faculdade de Educação. Confira a 5ª chamada para matrícula do Vestibular UFMS 2021.

Pelo PASSE, foram convocados candidatos que optaram pelos cursos de: Ciência da Computação, da Faculdade de Computação; Direito, da Faculdade de Direito; Engenharia Civil, da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia; Nutrição, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição; Ciências Biológicas, do Instituto de Biociências; e Fisioterapia, do Instituto Integrado de Saúde. Confira a 5ª chamada para matrícula do PASSE (triênio 2018-2020)