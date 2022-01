O prazo para dar lances do leilão de veículos apreendidos em ações do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) terminam nesta sexta-feira (14). Ao todo, são 42 lotes que estão com alienação antecipada.

Entre os itens leiloados, destaca-se o modelo importado Land Rover, Freelandeer 2 S I6, ano 2009/2010, com lance inicial R$ 7.635,00, com direito à circulação e à documentação, mas com débitos totais de aproximadamente R$ 11 mil, a serem quitados pelo arrematante. Porém, durante o andamento do certame, os lances para o veículo foram suspensos por ordem judicial.

O menor lance é de R$ 40 para aquisição de uma motocicleta Honda, modelo CG 125 Titan KS, 2002/2003, apenas sucata inservível e as peças não podem ser comercializadas.

Entre os bens leiloados, que incluem desde motocicletas a caminhonetes, alguns têm direito à documentação e circulação, e outros apenas podem ser adquiridos para aproveitamento das peças. O leilão, de lances unicamente online, será realizado por intermédio do portal da Via Leilões, neste endereço eletrônico.

Para participar, é necessário que o interessado acesse previamente no site para realizar o cadastro de forma inteiramente gratuita. Os lances terminam sexta-feira às 15h (horário de MS).

Visitas

Os lotes estão divididos em pátios localizados nas cidades de Dourados (29) e Campo Grande (13) e podem ser visitados pelos interessados nos endereços indicados no Anexo do edital e no site do leiloeiro, junto da descrição de cada lote, até esta quinta-feira (13) até às 17h, oportunidade que será permitida exclusivamente para avaliação visual dos lotes, sendo vedados quaisquer outros procedimentos, como manuseio, experimentação e/ou retirada de peças.