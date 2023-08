Última semana para atualizar os dados e participar do Revalida da Habitação

Última semana para os candidatos que integram o atual Cadastro Geral de Habitação na Capital realizarem o recadastramento através do Revalida da Habitação. O processo teve início no dia 5 de julho e vai até o próximo domingo (20). Até o momento, 6,9 mil pessoas fizeram o Revalida, em um total de 112.810 cadastrados.

A atualização dos dados tem como objetivo facilitar o monitoramento e a avaliação da demanda habitacional, fornecendo estatísticas e outras informações relevantes para a caracterização dos cadastros existentes na Agência. Quem não realizar o recadastramento dentro do prazo estipulado terá seus dados excluídos do banco de dados da Emha.

O processo de recadastramento é uma oportunidade para os candidatos atualizarem suas informações pessoais, como mudanças de endereço, alterações de renda familiar, composição familiar, entre outros dados que podem impactar na posição do candidato no Cadastro Geral de Habitação.

De acordo com o diretor adjunto da Emha, Cláudio Marques, é importante que os cadastrados na Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários não deixem para fazer o Revalida de última hora.

“São informações imprescindíveis que precisamos para projetar adequadamente e com transparência os próximos projetos habitacionais de interesse social. Portanto, quem tem cadastro na Emha, não deixe para atualizar depois e procure os nossos pontos de atendimento”, ressaltou Cláudio Marques.

Procedimento

O recadastramento será composto por interessados que se inscreverem espontaneamente e de forma individualizada junto à Emha. O acesso ao Revalida da Habitação de interesse social em Campo Grande poderá ser realizado preferencialmente pela internet, por meio do link www.campogrande.ms.gov.br/amhasf.

A atualização dos dados também pode ser realizada através de atendimento presencial de segunda a sexta-feira em duas unidades: das 8h às 17h30 no Pátio Central Shopping, localizado na Rua Marechal Rondon, nº 1380, 2º piso, Centro, ou das 9h às 18:30h no Shopping Norte Sul Plaza, localizado na Avenida Presidente Ernesto Geisel, nº 5259, 1º piso, no Jardim Jóquei Club.

Suspensão de novos cadastros

A medida foi estabelecida pela Portaria nº 237, datada de 30 de junho de 2023, e entrou em vigor em 3 de julho do mesmo ano. Durante esse período, os interessados devem realizar a confirmação das informações anteriormente prestadas.

Durante o período de vigência do Revalida, fica suspensa a realização de novos cadastros, sendo permitidas apenas as atualizações por parte dos candidatos já inscritos. Entre os dias 21 de agosto de 2023 e 31 de agosto de 2023, o cadastramento será interrompido para compilação de dados.

A partir de 1º de setembro de 2023, será autorizada a realização de novos cadastros por meio do site e/ou dos endereços mencionados na portaria. Os cadastrados com dados desatualizados serão notificados por meio do Diário Oficial do Município de Campo Grande (Diogrande) e poderão revalidar seus dados no cadastro geral online.

Atenção no preenchimento dos dados

Os dados cadastrais informados pelos interessados e que serão tomados como base para a seleção nos programas habitacionais, deverão ser comprovados quando solicitado pela Emha, sob pena de perda do possível benefício.

A revalidação do cadastro já existente, trata-se apenas de mera expectativa de direito, não garante a aquisição de unidade habitacional de interesse social em programas promovidos pelo Município de Campo Grande, uma vez que os interessados deverão se habilitar nos processos de seleção quando estiverem abertos.

“Desde 2008, o sistema tem recebido cadastros de interessados e sabemos que o perfil socioeconômico dessas famílias mudou significativamente de lá para cá. A medida se faz necessária para atender àqueles que de fato precisam do benefício habitacional a fim de projetar futuros programas habitacionais adequados às reais necessidades da população”, conclui Cláudio.