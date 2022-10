A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) designou o policial penal Heverson da Silva Bastos para assumir a direção do Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado de Caarapó. A Portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado, desta sexta-feira (28.10) e tem validade retroativa ao dia 26 deste mês.

Na carreira há 21 anos, Bastos é formado em Química, com pós-graduação em Administração Penitenciária e Gerenciamento de Crises.

O novo dirigente já atuou como diretor em substituição legal da Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí e do presídio de regime semiaberto e aberto de Dourados, onde estava lotado; além de ter assumido funções de chefias nas respectivas unidades, bem como, atuado em um dos maiores presídios do estado – Penitenciária Estadual de Dourados.

O diretor nomeado afirma que irá manter o bom trabalho que já vinha sendo realizado, priorizando sempre a missão de preconizar a ressocialização dos sentenciados, aliada às normas de segurança e disciplina.

“Essa nomeação representa reconhecimento e evolução como profissional e como pessoa. Agradeço muito a Deus, porque é Ele que nos permite trabalhar todo dia para poder atingir nossos objetivos e eu estou muito feliz pela credibilidade depositada no meu trabalho”, destaca.

Heverson Bastos assume em substituição ao policial penal João José Rauber, que deixou a função após sua aposentadoria voluntária. “Agradeço a confiança de toda a gestão da Agepen nesses anos de serviços prestados; em Caarapó construímos um bom relacionamento com diversas instituições públicas locais e disciplina dentro da unidade penal, graças a uma equipe muito competente e eficiente, deixo a função já com muita saudade”, afirma o servidor aposentado.

Rauber dedicou cerca de 33 anos à carreira penitenciária, e ficou à frente do presídio de Caarapó desde 2017, quando a Agepen assumiu a unidade penal.