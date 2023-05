Último membro de grupo criminoso que praticou roubos em comércios de Campo Grande é preso pela Polícia Civil

Na data de hoje, 22/05, a Polícia Civil, por intermédio da DERF – Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos, cumpriu Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de V.H.M.R. (23), último integrante de grupo criminoso que praticou diversos roubos a comércio no início de 2023 e restava ser responsabilizado.

V.H.M.R., em sede da Especializada, confessou as condutas criminosas, bem como assumiu que em um dos roubos perpetrados, foi ele quem disparou com um revólver contra indivíduo que tentou impedir a ação do grupo. Os demais membros do bando foram todos identificados após longo trabalho investigativo, sendo que três permanecem presos em decorrência das representações de prisão feitas pela Polícia Civil.

A DERF segue empenhada em identificar outros indivíduos que tenham participação nos crimes investigados, assim como nos receptadores do ouro roubado nas respectivas ocorrências.