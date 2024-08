Últimos blocos de modalidades de Jogos Escolares da Juventude de MS são finalizados

A segunda etapa dos Jogos Escolares da Juventude de MS, faixa etária de 15 a 17 anos, chegou ao fim no domingo (18). As últimas modalidades disputadas foram ginástica rítmica e artística, natação, xadrez, futsal e basquetebol.

Os Jogos Escolares da Juventude de MS de 15 a 17 anos tiveram início no dia 1º deste mês, reunindo mais de 3.500 estudantes-atletas. Com representantes de 55 municípios, o evento deste ano apresentou um crescimento significativo em comparação ao ano anterior, que contou com 2.939 atletas na mesma faixa etária.

Nas finais de basquetebol da 1ª divisão, a equipe de Dourados conquistou a medalha de ouro tanto no feminino quanto no masculino. No futsal, os vencedores da 1ª divisão foram o time de Três Lagoas no feminino e o time de Campo Grande levou a medalha de ouro no masculino.

Geovana Costa Sangalli, de 17 anos, de Dourados, participa pela terceira vez dos Jogos Escolares na modalidade de basquetebol. Ela descreve a preparação para a competição:

“Trabalhamos principalmente para os Jogos Escolares desde o início do ano, pois no ano passado, infelizmente, não conquistamos a Copa dos Campeões. Agora, conseguimos o título; participamos de vários amistosos e competições externas com o time para alcançar toda essa evolução. Estou triste de não poder continuar participando, pois é uma experiência muito enriquecedora. Conhecemos pessoas novas, olheiros estão nos observando para avaliar nosso potencial, e isso pode nos levar a novas oportunidades”, explica a atleta.

Geovana também destaca a importância de ter técnicos qualificados. “O Rafael e a Michelle sempre realizaram um excelente trabalho conosco, participaram de diversos cursos para oferecer o melhor treinamento possível. Treinamos intensamente como um time, sempre nos ajudando”.

O técnico do time feminino e maculino de basquetebol de Dourados, Rafael Yoshio Hirota, de 23 anos, ressalta a importância dos Jogos Escolares da Juventude:

“Considero os Jogos Escolares de grande importância para a vida dos atletas, é o primeiro passo para competir em campeonatos de alto nível. O campeonato envolve várias cidades, municípios e delegações, permitindo que cada equipe demonstre suas habilidades, o que é fundamental para o crescimento do atleta. Se o atleta desenvolve um sonho ou um objetivo maior, acredito que os Jogos Escolares são o ponto de partida para aqueles que querem se tornar atletas profissionais de alto rendimento”.

Ele destaca também que os jogos oferecem aos jovens a oportunidade de vivenciar novas experiências. “Participar dos Jogos Escolares, especialmente fora de suas próprias cidades, ter que sair de casa e enfrentar desafios psicológicos e emocionais, como ficar longe dos pais e da família. Esse processo é crucial para o amadurecimento do atleta”.

Confira os resultados e mais informações no boletim:

Boletim 20