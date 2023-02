No dia 16 de fevereiro é celebrado o Dia Nacional do Repórter. Cargo este exercido por profissionais da comunicação na TV, jornais, rádio e internet. Faça chuva ou faça sol, o repórter está sempre em alerta para levar as notícias até a população. A data homenageia os profissionais de jornalismo que exercem a função de repórter, com a responsabilidade de colher informações de interesse público e repassá-las, de forma clara, à sociedade.

O Jornalista é o responsável pela coleta de informações para a produção de notícias fundamentais e relevantes a sociedade. Cabe a este profissional da comunicação realizar entrevistas e coberturas, com olhar apurado para os fatos, de modo que seja possível transmitir informações claras, precisas e aprofundadas a respeito de um determinado assunto de interesse público, por meio de reportagens que compõem uma matéria.

Seja em veículos de televisão, rádio, web ou impresso. A presença desse profissional é fundamental em uma redação para a composição dos materiais expostos à sociedade nas áreas de política, cidades, dia a dia, economia, cultura, esportes, dentre outras. Não se trata de uma tarefa simples. pois para a produção dos conteúdos, é necessário ter atenção, cautela, ética e empatia para lidar com entrevistados e fontes que tenham credibilidade a quem absorve. Para tanto é preciso ter, ainda, um olhar investigativo à análise dos fatos. Isso se faz com uma boa equipe jornalista.

Neste âmbito o BOCADOPOVONEWS e a Revista BOCA DO POVO conta com uma equipe de profissionais da imprensa com responsabilidade de levar a informação real ao público. Para tanto contamos com pessoas competentes para a árdua tarefa de informar a população sul-mato-grossense.

Em homenagem às pessoas que desempenham esse cargo, é celebrado, no dia 16 de fevereiro, em âmbito nacional, o Dia do Repórter. A Revista BOCA DO POVO e o site BOCADOPOVONEWS homenageia a todos os profissionais da comunicação.