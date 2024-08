União Brasil oficializa neste sábado a candidatura de Rose Modesto a prefeita de Campo Grande

Com o slogan “União por Campo Grande”, Rose Modesto (União Brasil) será oficialmente declarada candidata a prefeita de Campo Grande neste sábado (3), a partir das 9h. O evento homologará o advogado tributarista e consultor, Roberto Oshiro, como vice na chapa majoritária e 30 candidaturas a vereador.

O ato político acontecerá no Diretório Municipal do União Brasil, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, número 661, esquina com a Rua 14 de Julho, na região central.

“Com união, vamos somar forças por Campo Grande. O que nos une, o que nos move e o que nos conecta é a cidade que a gente pode e merece ter, uma Campo Grande, grande para todos”, defende Rose.

Às 9h30, a pré-candidata concederá entrevista coletiva à imprensa e a convenção inicia as 10h com a apresentação dos candidatos a vereador. A oficialização da chapa majoritária e a fala de Rose encerram a convenção.

Na corrida pelo comando da Prefeitura de Campo Grande, o União Brasil conta com o apoio do PDT. A decisão teve o aval do presidente nacional do PDT e ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, conforme anunciado pelo presidente estadual do partido, Cadu Gomes.

Segunda-feira (5) é o prazo final para os partidos e coligações escolherem candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Posteriormente, as candidaturas devem ser formalizadas até dia 15 de agosto na Justiça Eleitoral e as propagandas eleitorais serão liberadas no dia 16 de agosto.



Experiência

Rose tem experiência, trabalho feito e acumula recordes de votações em Mato Grosso do Sul. Em 2008, se candidatou a vereadora em Campo Grande e foi eleita com 7.536 votos. Quatro anos depois, conseguiu o segundo mandato consecutivo e foi a segunda parlamentar mais votada na capital sul-mato-grossense, com 10.813 votos.

Em 2014, foi eleita vice-governadora, também atuou como secretária estadual de Assistência Social.

Novo desafio Rose enfrentou na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados e foi eleita com 120.901 votos, sendo a parlamentar mais votada no Mato Grosso do Sul em 2018.

Também nas últimas eleições, Rose foi candidata ao Governo do Estado e teve 178.599 votos, sendo 68.620 deles somente em Campo Grande.

Em 2022, Rose foi a primeira mulher a assumir o comando da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste). Só no ano passado, seu trabalho garantiu investimento de R$ 2,5 bilhões para 5.987 empreendedores de Mato Grosso do Sul. Do total, 60% das empresas beneficiadas são da Capital.

Convenção União Brasil

· Data: 03 de agosto (Sábado)

· Local: Diretório Municipal do União Brasil

· Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa, 661 – Centro, Campo Grande/MS.

· Horário: 9h

· Horário da coletiva de imprensa: 9:30

· Horário do início da Convenção: 10h