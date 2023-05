União Brasil pede à Justiça multa de R$ 20 mil a Rose Modesto por convenção suspensa

Rose Modesto já está em Brasília para assumir o comando da Sudeco (Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-Oeste), porém em Mato Grosso do Sul, a ex-deputada federal segue encontrando resistência de certa ala do União Brasil.

O partido que já teve a senadora Soraya Thronicke no comando estadual tem sido cenário de disputas internas e uma transição conturbada para a nova presidência com várias reviravoltas na justiça, chegando ao ponto da executiva nacional ter que interferir e autorizar uma nova eleição que ocorreu no último sábado (29) a qual consagrou Rose como presidente.

O advogado Rhiad Abdulahad, aliado de Soraya, foi eleito presidente estadual do União Brasil em uma eleição que também foi questionada na justiça mas teve parecer favorável.

Rhiad recorreu ao TJMS (Tribunal de Justiça de MS) contra a convenção que elegeu Rose acusando a ex-deputada e dezenas de pessoas de desrespeitarem a determinação da justiça, além de terem reunido um grupo de “laranjas” para se eleger presidente e mantendo o impasse na legenda.

Caso fique comprovada uma prática delituosa, Rose pode ser denunciada ao MPMS (Ministério Público do Estado de MS) por falsidade ideológica e desobediência podendo arcar com multa de R$ 20 mil por litigância de má-fé.

Rose comentou sobre o assunto: “Nem sei do que ele [Rhiad Abdulahad] está falando se não sou nem parte do processo. Então não tenho nem o que comentar. Nesse momento, estou focada em trabalhar pelo Mato Grosso do Sul e todo Centro-Oeste na Sudeco”.