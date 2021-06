A União Europeia aprovou essa semana o primeiro alimento derivado de insetos para o consumo humano. O consumo desse tipo de larva como uma opção nutritiva para combater a fome já era uma questão discutida em muitos debates acadêmicos. Alguns países até possuem a tradição de inserir alguns insetos em sua dieta, mas essa foi a primeira fez que a União Europeia aprova e legaliza diretamente um alimento com esse tipo de matéria prima.

A farinha aprovada pela UE é feita usando larvas de um tipo de escaravelho e é considerada uma fonte alternativa de proteína. Segundo a EFSA, órgão que autoriza a comercialização de alimentos na Europa, a utilização de larvas de farinha amarelas secas como novo alimento pode ser utilizado de forma segura tanto inteiro desidratado, em forma de lanches ou até mesmo como ingrediente de diversos produtos alimentícios, fornecendo um pó altamente proteicos que pode ser utilizado na fabricação de biscoitos ou massas. Além disso, os insetos são ricos também em minerais e, segundo o órgão, podem ajudar a prevenir deficiências de nutrientes.

Apesar de ser o primeiro alimento do tipo aprovado pela União Europeia, muitos países do bloco já comercializaram produtos do tipo antes, pois entendiam que eles não estavam sob a cobertura alimentar da EFSA. O maior consumo de insetos da Europa é no setor de pecuária, onde são utilizados para alimentar peixes e outros animais. Agora, a expectativa é de que outros produtos semelhantes sejam aprovados. Além da farinha de larvas, outros onze pedidos de comercialização de alimentos feitos de insetos foram apresentados à União Europeia. Um dos mercados mais visados pela indústria é a de comida saudável, onde a farinha deve ser adicionada em barras de proteínas feitas para atletas.