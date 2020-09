Os consumidores de Campo Grande agora têm uma nova experiência de compra disponível na cidade. O Sam’s Club, que pertence ao Grupo BIG e é o único clube de compras do Brasil, inaugura nesta quinta-feira, dia 17, a primeira loja no Estado com o conceito de economia de escala e curadoria ativa na escolha do sortimento oferecido aos sócios. Ao todo, são mais de cinco mil itens entre produtos exclusivos e importados nos segmentos de alimentos, bebidas, higiene e cuidados pessoais, limpeza, bomboniere, decoração e tecnologia.

Localizada na avenida Mato Grosso, a unidade foi preparada para atender os novos padrões de segurança que visam combater à propagação do novo coronavírus no país. Entre as medidas adotadas, estão a instalação de placas de acrílico nos caixas, displays de álcool gel em vários pontos da loja, o reforço na higienização dos carrinhos, entre outros cuidados. Com uma área de vendas de mais de seis mil metros quadrados, 18 caixas e mais de 200 vagas no estacionamento, o Sam’s Club de Campo Grande é responsável por gerar mais de 400 empregos entre diretos e indiretos. No portfólio de serviços, o clube de compras oferece açougue com cortes especiais de carnes e adega com mais de 600 rótulos de vinhos e espumantes, além de uma linha especial de destilados.

“Trabalhamos para oferecer uma experiência diferenciada aos nossos sócios e despertar aquela sensação de ‘comprar no exterior’, onde é possível economizar e encontrar uma série de novidades nas prateleiras”, afirma Marcos Ambrosano, diretor-executivo do Sam’s Club. “Para isso, reunimos em nossas lojas uma ampla variedade de produtos importados, exclusivos e do dia a dia com embalagens diferenciadas para proporcionar uma grande economia de escala ao cliente no longo prazo”, explica o executivo.

Com mais de dois milhões de sócios no Brasil, o Sam’s Club atua em sinergia com o time global da marca para levar aos sócios de cada país os mesmos produtos oferecidos em outras partes do mundo. Desta forma, a empresa tem um poder maior de negociação com os seus fornecedores globais e por isso consegue oferecer produtos diferenciados e à preços competitivos em suas lojas. Além dessas vantagens, os sócios do Sam’s Club têm outros benefícios como descontos em parques, hotéis, postos de combustível, shows, entre outros.

Para se tornar sócio e aproveitar essas e outras vantagens, basta acessar o site www.samsclub.com.br/seja_socio e fazer o cadastro mediante ao pagamento de uma taxa anual no valor de R$ 75,00. Caso seja da preferência do cliente, o cadastro também pode ser efetuado diretamente nas unidades do Sam’s Club.

Serviço – Sam’s Club Campo Grande

Endereço: Av. Mato Grosso, 1968, Jd. dos Estados, Campo Grande.

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 8h às 22h, e aos domingos, das 9h às 20h.

Sobre o Sam’s club

Com 32 lojas no Brasil, o Sam’s Club, clube de compras do Grupo BIG, tem um formato único no país. Sua missão, é oferecer constantemente novidades e experiências que façam as pessoas terem vontade de voltar sempre. Oferece aos sócios, por meio de uma curadoria de profissionais especializados, produtos do mundo inteiro, exclusivos, com preços diferenciados e alto custo-benefício. Para ter acesso às vantagens oferecidas pelo Sam’s Club, o cliente, pessoa física ou jurídica, deve tornar-se sócio. O valor da anuidade, R$ 75,00, é rapidamente compensado pela economia de escala que o clube oferece. Mais informações sobre o Sam’s Club em www.samsclub.com.br.

Sobre o Grupo BIG

Presente no país desde 1995, o Grupo Big, ex-Walmart Brasil, opera hoje com 401 unidades e mais de 50 mil funcionários em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. São 7 bandeiras entre hipermercados (BIG e BIG Bompreço), supermercados (Super Bompreço e Nacional), atacado (Maxxi Atacado), clube de compras (Sam’s Club) e lojas de vizinhança (TodoDia), além de postos de combustíveis. Em julho de 2018, a Advent International anunciou a aquisição de 80% da operação Walmart Brasil. O Walmart Inc. mantém uma participação de 20% na empresa.