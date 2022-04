Com objetivo de proporcionar melhores condições aos pacientes e servidores, a Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), tem realizado intervenções nas unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USFs) das sete regiões urbanas e distritos do Município.

“Hoje nós temos 72 unidades básicas e de saúde da família em nosso Município. Muitas destas unidades nunca haviam recebido sequer uma pintura desde a sua inauguração. Nós estamos trabalhando para ao menos colocar a manutenção delas em dia e, aos poucos, realizar algumas melhorias pontuais, principalmente nas unidades mais deterioradas”, destaca o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.

Nesta semana, as equipes da Gerência de Conservação e Manutenção Predial da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) estão realizando o trabalho de revitalização nas USFs Jardim Antártica e no Jardim Noroeste, seguindo cronograma estabelecido por prioridade.

Além de pintura na parte externa e interna, é feita a revisão de toda a parte hidraúlica e elétrica das unidades, substituição de lâmpadas e revisão de telhado e calhas.

Nos últimos seis meses, 16 unidades de saúde foram complementamente revitalizadas : USF Sírio Libanês, USF Paradiso, UBS Buriti, UBS Dona Neta, USF Estrela Dalva, UBS Estrela do Sul, USF Silvia Regina, USF Vila Fernanda, USF Paulo Coelho Machado, USF Serradiho, USF Nova Bahia, USF Vila Carvalho, UBS Universitário, USF Mata do Jacinto , USF Maria Aparecida Pedrossian e USF Alves Pereira. Todas as intervenção são executadas com recursos próprios.

Ampliação e melhorias

Nove novas unidades de saúde foram inauguradas em Campo Grande nos últimos cinco anos nos bairros: Sírio Libanês, Vila Cox, Oliveira, Azaléia, Dom Antônio Barbosa, Zé Pereira, Cristo Redentor, Arnaldo Estevão Figueiredo e USF Aero Rancho Granja, além de três Clínicas da Família nos bairros Nova Lima, Portal Caiobá e Iracy Coelho. Outras 29 unidades foram ampliadas e reformadas.

A previsão é de que outras três novas unidades sejam entregues até 2024 no Jardim Santa Emília (em fase final), Jockey Clube e Jardim Presidente. Outras 30 unidades, incluindo o Centro de Especialidades Médicas (CEM), as seisUnidades de Pronto Atendimento (UPAs) e quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs), devem ser reformadas.