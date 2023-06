Unidades da Funtrab de MS voltam a atender sem obrigatoriedade de agendamento

O agendamento para atendimento aos trabalhadores sul-mato-grossenses nas 33 agências públicas de empregos de Mato Grosso do Sul deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional, facilitando assim o acesso dos cidadãos ao serviço e abrindo um leque de oções para usufruir o mesmo.

Diretor-presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), Ademar Silva Júnior, ressalta a importância das agências governamentais. “Estamos com saldo positivo na geração de empregos em todos os meses desse ano. Isso reflete diretamente na oferta de vagas e nas colocações, estamos com muitas vagas disponíveis”, destaca o diretor.

A trabalhadora Andrea Mattos compareceu na Funtrab da Capital e reforça a importância do atendimento com a senha. “Compareci na Funtrab de Campo Grande com meu esposo, chegamos e já pegamos a senha para atendimento e não demorou. As servidoras são bem atenciosas, saímos satisfeitos com os serviços oferecidos”, conclui a trabalhadora.

Cabe ressaltar que flexibilização do agendamento via aplicativo, como ocorria anteriormente a reabertura ao atendimento espontâneo, decorre do anúncio da OMS (Organização Mundial da Saúde) declarando o fim da emergência sanitária da pandemia de covid-19.

A Funtrab

Com 33 agências de empregos na Capital e no interior do Estado, a Funtrab oferece serviços de intermediação de mão de obra, entrada ao benefício do Seguro-Desemprego, microcrédito, qualificação social e profissional e fomento e apoio à economia solidária, além do serviço de orientação sobre Carteira de Trabalho Digital.

Nestas agências, nos primeiros meses desse ano já foram realizados 137 mil atendimentos (trabalhadores e empregadores), com 45 mil trabalhadores encaminhados para entrevistas de empregos. Desses, 10.184 foram colocados no mercado de trabalho formal.

Também foram disponibilizadas 23 mil vagas de empregos ali nas agências públicas, nos mais diversos setores da economia: agropecuária (5.741), serviços (4.563), indústria (4.518), comércio (3.998), construção civil (1.763), entre outros.

A técnica em captação de vagas da Funtrab, Nancy Souza, que há 37 anos realiza o serviço de captação de vagas na Capital, reforça que o setor atende o empregador e trabalha com as diversas ferramentas disponíveis, como WhatsApp, redes sociais, e-mail e telefone.

“Trabalhamos para ajudar o empregador na busca por um funcionário, e para disponibilizar o maior número de vagas possíveis aos trabalhadores”, destaca a servidora. A agência da Capital fica localizada na rua 13 de Maio, 2.773. Lá, são estão setores que oferecem serviços especializados, tais como psicologia do trabalho, composto por psicólogos que realizam processo de recrutamento e seleção para empresas parceiras.

Também é disponível na Funtrab o setor de serviço social, composto por assistentes sociais que atendem PCDs (Pessoas com Deficiência), pessoas com mais de 60 anos, mulheres em situação de vulnerabilidade, refugiados, imigrantes, LGBTQIA+ e outros.

Onde encontrar

Os interessados em alguns dos serviços oferecidos, devem comparecer na Casa do Trabalhador do seu município, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

No interior as unidades estão em Amambai, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Eldorado, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora, Três Lagoas.